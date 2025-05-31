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Гауфф уверенно прошла Боузкову на пути в 1/8 финала Roland Garros-2025
Уверенная игра от американки
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Американская теннисистка, вторая ракетка мира Коко Гауфф, победила в матче 1/16 финала Открытого чемпионата Франции. В третьем круге соревнований она одолела представительницу Чехии Мари Боузкову (WTA №47).
Счет матча 2-0 (6-1; 7-6). В активе Коко 32 виннера, 6 из 11 реализованных брейки, а в пассиве - 0 из 4 отыгранных брейки, 28 невынужденных и 4 двойных ошибки.
Для теннисисток это был третий очный поединок, счет пока 2-1 в пользу чешки. В следующем раунде соревнований Гауфф сыграет против "нейтралки" Екатерины Александровой (WTA №20).
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