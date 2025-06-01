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Синнер прокомментировал победу в третьем круге Roland Garros-2025
Легкое дело
Getty Images/Global Images Ukraine
Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер поделился эмоциями от выхода в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции.
"Да, это был очень хороший матч с моей стороны. Каждый сет начинался с раннего брейка, который он мне отдавал, а потом уже появлялась уверенность, чтобы продолжать так же. Так что я очень доволен сегодняшним выступлением. Думаю, на ранних стадиях турниров Grand Slam важно не проводить слишком много времени на корте, если есть возможность. Потому я рад, что все сложилось именно так.
С другой стороны, иногда в таких матчах все может быстро измениться. Скажем, если ты неудачно начнешь один сет, игра может затянуться и тогда уже не сможешь контролировать ее ход. Мы не раз видели это во время турнира. Нужно быть максимально сконцентрированным, потому что могут произойти неожиданные вещи. Иржи – отличный игрок, и мы это прекрасно знаем. Он доказывал это на протяжении всей своей карьеры.
Опять же, я доволен тем, как все складывается сейчас. Но, с другой стороны, все может измениться уже на следующий день. Мы видели это в Риме: я провел почти идеальный матч против Каспера Рууда, а затем испытал трудности в следующем раунде. Так что просто пытаюсь сосредоточиться на каждом дне – и посмотрим, как все пойдет дальше" – сказал Янник.
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