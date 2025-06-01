Легечка: Единственный, кто может создать проблемы для Синнера на грунте – Алькарас

Чешский теннисист Иржи Легечка прокомментировал поражение в матче 1/16 финала RG-2025 против итальянца Янника Синнера.

"Какой игрок может создать некоторые проблемы для Синнера на почве? Единственное имя, которое приходит мне в голову, - это Карлос Алькарас. Это игрок, любящий такие условия. Он знает, как хорошо двигаться на этом покрытии, дает мячу сильное вращение, умеет вовремя укоротить. Он часто выходит в сетку. Собственно, единственные очки, которые я выигрывал, были тогда, когда я сам шел вперед. И это то, что Карлос делает очень хорошо.

На мой взгляд, если Янник сохранит этот уровень, то не имеет значения, кто будет играть против него. Он хорошо подает, невероятно действует на приеме. И с задней линии, даже если посмотреть на статистику, он доминирует в каждой части игры. Так и есть. Если я могу представить кого-то, кто способен навязать борьбу в таких условиях, как сегодня, то это, думаю, Карлос. Всё зависит от ситуации. Если они будут играть за 30 градусов, на солнце, на Шатрие, возможно, найдутся игроки, способные взять у него сет, может, даже два. Но сегодня это было бы очень тяжело" – сказал Легечко.