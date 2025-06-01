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Свитолина в невероятном матче победила Паолини в 1/16 финала RG-2025
Элина просто космос
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №14) победила в матче 1/16 финала Открытого чемпионата Франции. В третьем круге соревнований она одолела представительницу Италии Жасмин Паолини (WTA №4).
Счет матча 2-1 (4-6; 7-6; 6-1). В активе Элины 2 подачи на вылет, 37 виннеров, 7 из 13 реализованных брейков, 3 из 3 отыгранных матч-пойнтов, а в пассиве - 37 невынужденных и 4 двойных ошибки.
Для теннисисток это был второй очный поединок, счет пока 2-0 в пользу украинки. В следующем раунде соревнований Свитолина сыграет против победительницы матча Свентек-Рыбакина.
Свитолина в четырнадцатый раз играет на Roland Garros. Лучшими ее результатами на французском Grand Slam являются четвертьфиналы 2015, 2017, 2020, 2023 годов. В прошлом сезоне украинка остановилась на стадии 1/8 финала.
Для Элины это 149 матч на турнире серии Grand Slam, 104 раза наша спортсменка побеждала.
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