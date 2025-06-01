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Свитолина в невероятном матче победила Паолини в 1/8 финала RG-2025

Теннис
Обновлено

Элина просто космос

Свитолина в невероятном матче победила Паолини в 1/8 финала RG-2025

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №14) победила в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Франции. В четвертом круге соревнований она одолела представительницу Италии Жасмин Паолини (WTA №4).

Счет матча 2-1 (4-6; 7-6; 6-1). В активе Элины 2 подачи на вылет, 37 виннеров, 7 из 13 реализованных брейков, 3 из 3 отыгранных матч-пойнтов, а в пассиве - 37 невынужденных и 4 двойных ошибки.

Для теннисисток это был второй очный поединок, счет пока 2-0 в пользу украинки. В следующем раунде соревнований Свитолина сыграет против победительницы матча Свентек-Рыбакина.

Свитолина в четырнадцатый раз играет на Roland Garros. Лучшими ее результатами на французском Grand Slam являются четвертьфиналы 2015, 2017, 2020, 2023 годов. В прошлом сезоне украинка остановилась на стадии 1/8 финала.

Для Элины это 150 матч на турнире серии Grand Slam, 105 раза наша спортсменка побеждала.

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Элина Свитолина Ролан Гаррос Жасмин Паолини
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1 голосов
Комментарии
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
01.06.2025 в 15:15
Світолина виграла в 1/8 фіналу і вийшла в чвертьфінал. Халтура від журналістів!
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Комментарии 2
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
01.06.2025 в 15:15
Світолина виграла в 1/8 фіналу і вийшла в чвертьфінал. Халтура від журналістів!
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Zimoridok64 (Мелитополь)
01.06.2025 в 14:44
Перемогла у 1/8 фіналу...що ви там курите?
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