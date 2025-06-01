Свитолина в невероятном матче победила Паолини в 1/8 финала RG-2025

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №14) победила в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Франции. В четвертом круге соревнований она одолела представительницу Италии Жасмин Паолини (WTA №4).

Счет матча 2-1 (4-6; 7-6; 6-1) . В активе Элины 2 подачи на вылет, 37 виннеров, 7 из 13 реализованных брейков, 3 из 3 отыгранных матч-пойнтов, а в пассиве - 37 невынужденных и 4 двойных ошибки.

Для теннисисток это был второй очный поединок, счет пока 2-0 в пользу украинки. В следующем раунде соревнований Свитолина сыграет против победительницы матча Свентек-Рыбакина.

Свитолина в четырнадцатый раз играет на Roland Garros. Лучшими ее результатами на французском Grand Slam являются четвертьфиналы 2015, 2017, 2020, 2023 годов. В прошлом сезоне украинка остановилась на стадии 1/8 финала.

Для Элины это 150 матч на турнире серии Grand Slam, 105 раза наша спортсменка побеждала.