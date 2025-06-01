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Свитолина-Паолини: Видеообзор исторического матча на Roland Garros-2025

Теннис

Что она сделала

Свитолина-Паолини: Видеообзор исторического матча на Roland Garros-2025

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №14) победила в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Франции. В четвертом круге соревнований она одолела представительницу Италии Жасмин Паолини (WTA №4).

Вашему вниманию видео-обзор матча:

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