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Определилась соперница Свитолиной в четвертьфинале Roland Garros-2025

Теннис

Будет непросто

Определилась соперница Свитолиной в четвертьфинале Roland Garros-2025

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Польская теннисистка Ига Свентек (WTA №5) победила в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Франции. В четвертом круге соревнований она одолела представительницу Казахстана Елену Рыбакину (WTA №11).

Счет матча 2-1 (1-6; 6-3; 7-5). В активе Иги 2 подачи на вылет, 33 виннера, 4 из 8 реализованных брейков, 10 из 14 отыгранных брейк-пойнтов, а в пассиве - 29 невынужденных и 7 двойных ошибок.

Для теннисисток это был девяти очный поединок, счет стал 5-4 в пользу польки. В следующем раунде соревнований Свентек сыграет против украинки Элины Свитолиной (WTA №14).

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