Свитолина прокомментировала победу в матче против Паолини на Roland Garros-2025

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №14) прокомментировала победу в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Франции над итальянкой Жасмин Паолини (WTA №4).

"Что ж, я все еще не могу поверить, что матч завершился в мою пользу, если честно. В голове я все еще в игре, в этой тяжелой битве. Это был очень трудный матч, Жасмин играла очень хорошо. Мне было действительно тяжело, но в конце концов я счастлива, смогла оставаться собранной и боролась до последнего очка. И вот я здесь – в следующем круге.

Когда уступала и имела матчболы, мне нужно было играть агрессивно, оставаться очень сосредоточенной на своем плане на игру, на том, как мне нужно было использовать эти действительно маленькие шансы, чтобы выиграть этот второй сет. Конечно, судьбу второй партии решили буквально один-два розыгрыша. Да, было очень тяжело. Но теперь я очень довольна, что смогла выиграть напряженную партию и отыграть очень хорошо в третьем сете, чтобы довести матч до победы.

Думала ли я о камбэках, которые удавалось делать Гаэлю в его матчах? Я чувствую, что мы черпаем мотивацию друг от друга, от той борьбы, которую мы демонстрируем на корте. Иногда это просто не твой день, и ты немного испытываешь трудности, поэтому тебе тяжело работать и пытаться бороться, пытаться находить эти маленькие шансы. Это турнир Grand Slam, поэтому все играют очень хорошо и сражаются. Поэтому тебе нужно стараться сосредоточиться на борьбе и искать маленькие возможности.

Буду ли смотреть матч моих потенциальных соперниц? Я оставлю эту работу своему тренеру, я лишь немного посмотрю. Для меня будет важно восстановиться, потому что это был очень физический матч сегодня. Поэтому мне нужно принять ванну со льдом, что-нибудь поесть, пообщаться с дочерью, получить немного любви от нее и Гаэля. Просто насладиться этим моментом. А завтра будет день, когда я буду тренироваться и буду работать над некоторыми тактическими моментами в моем четвертьфинале" – сказала Элина.