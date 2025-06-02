Паолини прокомментировала поражение от Свитолиной в 1/8 финала RG-2025

Четвертая ракетка мира, итальянка Жасмин Паолини, прокомментировала поражение в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Франции против украинки Элины Свитолиной (WTA №14).

"Элина – очень сложная соперница. Она сейчас в хорошей форме. Думаю, ей, может быть, даже нравится играть против меня. Моей задачей было играть агрессивно. Потому что когда я этого не делала, она брала инициативу в свои руки. Она умеет играть агрессивно, но при этом почти ничего не дарит просто так. Думаю, с точки зрения тактики мне особенно не в чем себя упрекнуть.

Как уже говорила, матчболы – это просто розыгрыши. Они могут уйти в любую сторону. Наверное, я могла бы лучше начать тай-брейк и точно могла бы лучше начать третий сет. Но в общем-то я отдала все, что могла. К сожалению, иногда этого недостаточно – особенно когда соперница в важные моменты играет лучше. А я, может быть, немного надломилась" – сказала Жасмин.