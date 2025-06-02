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Свёнтек записала в свой актив 25-ю победу на Roland Garros и вошла в ТОП-5 по этому показателю

Теннис
Обновлено

Легендарная спортсменка

Свёнтек записала в свой актив 25-ю победу на Roland Garros и вошла в ТОП-5 по этому показателю

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Польская теннисистка Ига Свентек (WTA №5) победила в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Франции. В четвертом круге соревнований она одолела представительницу Казахстана Елену Рыбакину (WTA №11).

Эта победа стала для Иги уже 25-й на французском Grand Slam. По этому показателю она вошла в ТОП-5 спортсменов в истории турнира. Больше только у Рафаэля Надаля (39), Криса Эверта (29), Бьерна Борга (28) и Моники Селеш (25 – аналогично показателю Иги).

Свою 26-ю победу Свентек будет пытаться завоевать в 1/4 финала в матче против украинки Элины Свитолиной (WTA №14).

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