Джокович прокомментировал сотрудничество Иванишевича и Циципаса

Сербский теннисист Новак Джокович рассказал о своих ожиданиях от сотрудничества грека Стефаноса Циципаса с известным специалистом Гораном Иванишевичем.

"Я уверен, что Горан может помочь любому игроку, но особенно Стефаносу – прежде всего в ментальном аспекте. Сейчас заметно, что у него есть серьезные перепады: часто сомневается в себе, в своей игре. Думаю, Горан сможет направить его, помочь сосредоточиться на главном.

Когда говорят о Горане, в первую очередь вспоминают подачу. У Стефаноса она и так на хорошем уровне, но всегда есть, что улучшать. Ну и, конечно, бэкхенд – все знают, что это, пожалуй, его самое уязвимое место. У Горана был двуручный удар, но я уверен, что у него четкое понимание, как работать над этим компонентом" – сказал Новак.