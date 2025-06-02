Свентек прокомментировала победу над Рыбакиной в 1/8 финала Roland Garros

Польская теннисистка Ига Свентек (WTA №5) прокомментировала победу над казашкой Еленой Рыбакиной (WTA №11) в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Франции.

"Эта победа означает очень многое. Я думаю, что мне нужна была такая победа, чтобы почувствовать, что могу выигрывать под давлением, и даже если все идет не так, как надо, все равно переломить ход матча и выиграть. Я и не ожидала, что матч против Елены будет лёгким. Я тоже легко выигрывала против нее, но и проигрывала, потому что она отличная теннисистка. Независимо от счета, я просто стараюсь поминутно играть как можно лучше.

Конечно, для меня это замечательное подтверждение. Конечно, хорошо иметь полный контроль за игрой, но против сильных игроков это не всегда возможно. Я счастлива, что боролась и решила проблемы на корте" – сказала Ига.