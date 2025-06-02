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Гауфф уверенно вышла в четвертьфинал Roland Garros-2025
Великолепный матч от американки
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Американская теннисистка Коко Гауфф (WTA №2) победила в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Франции. В четвертом круге соревнований она одолела "нейтралку" Екатерину Александрову (WTA №20).
Счет матча 2-0 (6-0; 7-5). В активе Коко 3 подачи на вылет, 14 виннеров, 5 из 9 реализованных брейков, 8 из 9 отыгранных брейк-пойнтов, а в пассиве - 19 невынужденных и 4 двойных ошибок.
Для теннисисток это был пятый очный поединок, счет стал 4-1 в пользу американки. В следующем раунде соревнований Гауфф сыграет против победительницы матча Киз/Баптист.
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