Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кори Гауфф — четвёртая самая юная теннисистка с пятью подряд четвертьфиналами РГ
Отличные результаты демонстрирует американская теннисистка
Getty Images/Global Images Ukraine
Вторая ракетка мира американка Кори Гауфф стала четвёртой самой молодой теннисисткой в истории "Открытой эры", которой удалось выйти в пять и более четвертьфиналов подряд в женском одиночном разряде на "Ролан Гаррос". Она достигла этого в возрасте 21 года и 73 дней, одержав победу в матче четвёртого круга "Ролан Гаррос" – 2025.
Лишь три теннисистки моложе Гауфф добивались подобного результата, сообщает Opta Ace. К ним относятся чемпионка Уимблдона-1994 испанка Кончита Мартинес, пятикратная чемпионка турниров "Большого шлема" швейцарка Мартина Хингис и 22-кратная чемпионка турниров "Большого шлема" немка Штеффи Граф.
В четвертьфинале "Ролан Гаррос" – 2025 Кори Гауфф сыграет с победительницей встречи между американками Мэдисон Киз и Хейли Баптист.
Популярное сейчас
- Источник раскрыл размер зарплаты Ротаня в Полесье
- Названа сумма, которую Реал хочет выручить за продажу Лунина
- Ворскла впервые в истории вылетела из УПЛ, возвращение Металлиста 1925, фулбек Динамо не сыграет за сборную Украины. Главные новости за 1 июня
- Определилась соперница Свитолиной в четвертьфинале Roland Garros-2025
- Мудрик в Польше: неожиданное появление футболиста в баре
- Семья Суркисов с трофеем: Яна Суркис показала трогательное фото после триумфа Динамо