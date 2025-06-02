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Кори Гауфф — четвёртая самая юная теннисистка с пятью подряд четвертьфиналами РГ

Теннис

Отличные результаты демонстрирует американская теннисистка

Кори Гауфф — четвёртая самая юная теннисистка с пятью подряд четвертьфиналами РГ

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Вторая ракетка мира американка Кори Гауфф стала четвёртой самой молодой теннисисткой в истории "Открытой эры", которой удалось выйти в пять и более четвертьфиналов подряд в женском одиночном разряде на "Ролан Гаррос". Она достигла этого в возрасте 21 года и 73 дней, одержав победу в матче четвёртого круга "Ролан Гаррос" – 2025.

Лишь три теннисистки моложе Гауфф добивались подобного результата, сообщает Opta Ace. К ним относятся чемпионка Уимблдона-1994 испанка Кончита Мартинес, пятикратная чемпионка турниров "Большого шлема" швейцарка Мартина Хингис и 22-кратная чемпионка турниров "Большого шлема" немка Штеффи Граф.

В четвертьфинале "Ролан Гаррос" – 2025 Кори Гауфф сыграет с победительницей встречи между американками Мэдисон Киз и Хейли Баптист.

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Кори Гауфф
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