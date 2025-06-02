Зверев на отказе соперника вышел в четвертьфинал RG-2025

Немецкий теннисист Александр Зверев (АТР №3) победил в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Франции. В четвертом круге соревнований он одолел представителя Нидерландов Таллона Грикспора (АТР №35).

Счет матча 1-0 (6-3; 3-0 отк). В активе Зверева 3 подачи на вылет, 11 виннеров, 4 из 5 реализованных брейки, 1 из 2 отыгранный брейк-пойнт, а в пассиве - 6 невынужденных и 1 двойная ошибка.

Для теннисистов это был десятый очный поединок, счет стал 8-2 в пользу немца. Александр стал десятым игроком в Открытой эре, доходившим по меньшей мере до четвертьфинала Ролан Гаррос пять лет подряд. В следующем раунде соревнований Зверев сыграет против победителя матча Джокович/Норри.