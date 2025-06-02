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Луа Буассон стала самой низкорейтинговой четвертьфиналисткой Ролан Гаррос за последние 40 лет

Теннис

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Луа Буассон стала самой низкорейтинговой четвертьфиналисткой Ролан Гаррос за последние 40 лет

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

361-я ракетка мира француженка Луа Буассон стала самой низкорейтинговой теннисисткой с 1985 года, которой удалось выйти в четвертьфинал на Открытом чемпионате Франции.

Сегодня, 2 июня, Буассон сенсационно обыграла третью ракетку мира американку Джессику Пегулу в четвёртом круге "Ролан Гаррос" — 2025 со счётом 3:6, 6:4, 6:4.

На "РГ" — 2025 Луа Буассон выступает благодаря уайлд-кард, который ей дали организаторы турнира. Теннисистке 22 года.

Кроме того, она стала самой низкорейтинговой участницей стадии 1/4 финала на турнире "Большого шлема" с 2017 года. Тогда на US Open до четвертьфинала дошла эстонка Кайя Канепи, будучи 418-й ракеткой мира.

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