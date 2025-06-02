Элина Свитолина - Ига Швёнтек. Анонс и прогноз матча Roland Garros на 03.06.2025

Последняя надежда Украины в одиночном разряде встретится с четырехкратной победительницей Roland Garros. Сможет ли Элина Свитолина прервать 25-матчевую выигрышную серию Иги Швёнтек на парижском мейджоре?

Roland Garros-2025. Четвертьфинал.

Париж. Корт им. Филиппа Шатрие.

03.06.2025. Начало – не ранее 13:30 по Киеву.

Элина Свитолина (Украина, WTA 14) - Ига Швёнтек (Польша, WTA 5)

Элина Свитолина

В 1/8 финала Элина порадовала украинских болельщиков невероятным камбэком в поединке с действующей финалистской турнира Жасмин Паолини. В течение встречи Свитолина уступала со счетом 4:6, 1:4, затем (при 3:5 во втором сете) отыграла подачу на игру, три матчбола и, в конце концов, сломила сопротивление итальянки в решающей партии.

"Когда уступала и имела матчболы, мне нужно было играть агрессивно, оставаться очень сосредоточенной на своем плане на игру, на том, как мне нужно было использовать эти действительно маленькие шансы, чтобы выиграть этот второй сет. Конечно, судьбу второй партии решили буквально один-два розыгрыша", - сказала после этой битвы Элина.

Последнее предложение от Свитолиной прямо в точку - в плане психологической устойчивости она на данный момент одна из лучших в WTA-туре. Как, кстати, и ее будущая соперница.





Помимо Паолини, Элина также прошла на текущем Roland Garros Зейнеп Сонмез (6:1, 6:1), Анну Бондар (7:6, 7:5) и Бернарду Перу (7:6, 7:6). В случае победы над Швёнтек 30-летняя украинка поднимется еще на две строчки в рейтинге, и станет 11-й.

Ига Швёнтек

Ига находится в погоне за своим юбилейным пятым триумфом на втором Шлеме года. В первых трех раундах никаких проблем Швёнтек не испытала, обыграв Ребекку Шрамкову (6:3, 6:3), Эмму Радукану (6:1, 6:2) и Жаклин Кристиан (6:2, 7:5), а вот на стадии 1/8 финала пришлось ей уже несладко.

С треском провалив первый сет в игре с одной из наиболее неудобных для себя соперниц Еленой Рыбакиной, и позволив ей сделать брейк во втором, Ига все же сумела перевернуть ход встречи и свести ее в свою пользу - 1:6, 6:3, 7:5.

"Эта победа означает очень многое. Я думаю, что мне нужна была такая победа, чтобы почувствовать, что могу выигрывать под давлением", - прокомментировала матч 24-летняя полька.





На фоне своих невероятных последних сезонов, Швёнтек показывает явно не те результаты, на которые рассчитывает, но недооценивать ее ни в каком случае нельзя. Этого не делают и букмекеры, которые считают Игу второй фавориткой мейджора после Арины Соболенко.

Личные встречи

Теннисистки успели уже встретиться за карьеру на всех трех покрытиях. Ведет в очных противостояниях Швёнтек со счетом 3:1.

24.03.25. Элина Свитолина - Ига Швёнтек 3:6, 6:7 (Майами, Хард)

21.02.24. Элина Свитолина - Ига Швёнтек 1:6, 4:6 (Дубай, Хард)

11.07.23. Элина Свитолина - Ига Швёнтек 7:5, 6:7, 6:2 (Уимблдон, Трава)

15.05.21. Элина Свитолина - Ига Швёнтек 2:6, 5:7 (Рим, Грунт)

Элина Свитолина - Ига Швёнтек. Ставки и коэффициенты

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Элина Свитолина - Ига Швёнтек. Прогноз от UA-Футбол

Обе теннисистки получили огромный заряд уверенности в предыдущем круге, и наверняка выдадут во вторник свой максимум. Без боя и с разгромным счетом Элина не проигрывала уже очень давно, так что даже в случае отменной игры Швёнтек, последней предстоит для победы предпринять немало усилий.

Наш прогноз - тотал геймов больше (17,5) и фора по геймам (+5,5) на Свитолину с общим коэффициентом 2,03.