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Ангелина Калинина на отказе уступила в первом раунде турнира WTA 125 в Бари

Теннис

Украинка прекращает борьбу

Ангелина Калинина на отказе уступила в первом раунде турнира WTA 125 в Бари

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Ангелина Калинина покидает грунтовый турнир WTA 125 в Бари, Италия. В матче первого круга она уступила "нейтральной" теннисистке Ирине Шиманович, отказавшись от продолжения игры.

Матч завершился со счетом 6:7 (6:6), 3:2 в пользу Шиманович.

В первом сете украинка имела преимущество 4:1 с двумя брейками, но не смогла удержать лидерство, позволив сопернице перевести игру на тай-брейк и выиграть его.

Следующей соперницей Шиманович в турнире станет австрийка Синья Краус (WTA 158).

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Ангелина Калинина
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