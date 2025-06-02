Ангелина Калинина на отказе уступила в первом раунде турнира WTA 125 в Бари

Украинская теннисистка Ангелина Калинина покидает грунтовый турнир WTA 125 в Бари, Италия. В матче первого круга она уступила "нейтральной" теннисистке Ирине Шиманович, отказавшись от продолжения игры.

Матч завершился со счетом 6:7 (6:6), 3:2 в пользу Шиманович.

В первом сете украинка имела преимущество 4:1 с двумя брейками, но не смогла удержать лидерство, позволив сопернице перевести игру на тай-брейк и выиграть его.

Следующей соперницей Шиманович в турнире станет австрийка Синья Краус (WTA 158).