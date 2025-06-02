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Новак Джокович вышел в четвертьфинал Ролан Гаррос-2025

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Новак Джокович вышел в четвертьфинал Ролан Гаррос-2025

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

24-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема" сербский теннисист Новак Джокович вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции — 2025. В четвёртом круге соревнований он одолел 81-ю ракетку мира британца Кэмерона Норри.

Ролан Гаррос. Четвертый круг

Новак Джокович — Кэмерон Норри 6:2, 6:3, 6:2

Встреча продолжалась 2 часа 15 минут. В её рамках Джокович четыре раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 7 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Норри два эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

За выход в полуфинал "Ролан Гаррос" Новак Джокович поспорит с третьей ракеткой мира немцем Александром Зверевым.

Напомним, что "Ролан Гаррос" проходит с 25 мая по 8 июня.

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