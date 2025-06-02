Новак Джокович одержал сотую победу на Ролан Гаррос

24-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема" сербский теннисист Новак Джокович в 100-й выиграл на Открытом чемпионате Франции. Юбилейную победу серб одержал в четвёртом круге "Ролан Гаррос" — 2025, где одолел британца Кэмерона Норри со счётом 6:2, 6:3, 6:2.

До этого лишь пять теннисистов смогли выиграть столько матчей на одном турнире серии "Большого шлема" (Мартина Навратилова на Уимблдоне (120) Рафаэль Надаль на "Ролан Гаррос" (112), Серена Уильямс на "US Open" (108), Роджер Федерер на "Australian Open" (102) и "Уимблдоне" (105), Крис Эверт (101) на "US Open".

Далее на "Ролан Гаррос" — 2025 Новак Джокович встретится с немцем Александром Зверевым.