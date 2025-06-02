Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Новак Джокович одержал сотую победу на Ролан Гаррос
Серб уверенно одолел своего оппонента
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
24-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема" сербский теннисист Новак Джокович в 100-й выиграл на Открытом чемпионате Франции. Юбилейную победу серб одержал в четвёртом круге "Ролан Гаррос" — 2025, где одолел британца Кэмерона Норри со счётом 6:2, 6:3, 6:2.
До этого лишь пять теннисистов смогли выиграть столько матчей на одном турнире серии "Большого шлема" (Мартина Навратилова на Уимблдоне (120) Рафаэль Надаль на "Ролан Гаррос" (112), Серена Уильямс на "US Open" (108), Роджер Федерер на "Australian Open" (102) и "Уимблдоне" (105), Крис Эверт (101) на "US Open".
Далее на "Ролан Гаррос" — 2025 Новак Джокович встретится с немцем Александром Зверевым.
Популярное сейчас
- Кривбасс на днях подпишет нового главного тренера. Уже известен и тренерский штаб
- СМИ: Левый Берег отправит в отставку главного тренера. Уже есть два кандидата на его замену
- Источник раскрыл размер зарплаты Ротаня в Полесье
- Свитолина в невероятном матче победила Паолини в 1/8 финала RG-2025
- Неудачная инвестиция: футболист Наполи потерял почти 3 млн евро из-за своей возлюбленной
- Семья Суркисов с трофеем: Яна Суркис показала трогательное фото после триумфа Динамо