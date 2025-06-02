  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Новак Джокович одержал сотую победу на Ролан Гаррос

В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Новак Джокович одержал сотую победу на Ролан Гаррос

Теннис

Серб уверенно одолел своего оппонента

Новак Джокович одержал сотую победу на Ролан Гаррос

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

24-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема" сербский теннисист Новак Джокович в 100-й выиграл на Открытом чемпионате Франции. Юбилейную победу серб одержал в четвёртом круге "Ролан Гаррос" — 2025, где одолел британца Кэмерона Норри со счётом 6:2, 6:3, 6:2.

До этого лишь пять теннисистов смогли выиграть столько матчей на одном турнире серии "Большого шлема" (Мартина Навратилова на Уимблдоне (120) Рафаэль Надаль на "Ролан Гаррос" (112), Серена Уильямс на "US Open" (108), Роджер Федерер на "Australian Open" (102) и "Уимблдоне" (105), Крис Эверт (101) на "US Open".

Далее на "Ролан Гаррос" — 2025 Новак Джокович встретится с немцем Александром Зверевым.

По теме
yellow-arrow
Элина Свитолина - Ига Швёнтек. Анонс и прогноз матча Roland Garros на 03.06.2025
yellow-arrow
Новак Джокович вышел в четвертьфинал Ролан Гаррос-2025
yellow-arrow
Ангелина Калинина на отказе уступила в первом раунде турнира WTA 125 в Бари
Новак Джокович
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости