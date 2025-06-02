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Новак Джокович стал самым возрастным четвертьфиналистом Ролан Гаррос за последние 54 года

Теннис

Интересное достижение

Новак Джокович стал самым возрастным четвертьфиналистом Ролан Гаррос за последние 54 года

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

24-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", шестая ракетка мира серб Новак Джокович стал самым возрастным теннисистом, вышедшим в четвертьфинал "Ролан Гаррос" со времён венгра Иштвана Гуйяша в 1971 году.

22 мая Джокович отпраздновал свой 38-й день рождения. Гуйяшу на момент его достижения было 39.

В 1/8 финала "Ролан Гаррос" — 2025 Джокович со счётом 6:2, 6:3, 6:2 одолел 81-ю ракетку мира из Великобритании Кэмерона Норри. Новак стал лишь вторым человеком в истории, которому удалось выиграть 100 матчей на "Ролан Гаррос".

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Новак Джокович
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