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Новак Джокович стал самым возрастным четвертьфиналистом Ролан Гаррос за последние 54 года
Интересное достижение
https://www.gettyimages.com/Ukraine
24-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", шестая ракетка мира серб Новак Джокович стал самым возрастным теннисистом, вышедшим в четвертьфинал "Ролан Гаррос" со времён венгра Иштвана Гуйяша в 1971 году.
22 мая Джокович отпраздновал свой 38-й день рождения. Гуйяшу на момент его достижения было 39.
В 1/8 финала "Ролан Гаррос" — 2025 Джокович со счётом 6:2, 6:3, 6:2 одолел 81-ю ракетку мира из Великобритании Кэмерона Норри. Новак стал лишь вторым человеком в истории, которому удалось выиграть 100 матчей на "Ролан Гаррос".
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