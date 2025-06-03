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Сегодня Свитолина сыграет матч 1/4 финала Roland Garros-2025

Теннис
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Болеем за Элину

Сегодня Свитолина сыграет матч 1/4 финала Roland Garros-2025

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 3 июня, украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №14) будет бороться за полуфинал Открытого чемпионата Франции. В четвертьфинале Roland Garros наша спортсменка сыграет против польки Иги Свентек (WTA №5).

Поединок начнется ориентировочно в 13:30 по киевскому времени на центральной арене соревнований – Court Philippe-Chatrier.

Напомним, что Свитолина и Свентек встречались между собой четыре раза, пока счет в очных противостояниях 3-1 в пользу польки.

Свитолина четырнадцатый раз играет на Roland Garros. Лучшими ее результатами на французском Grand Slam являются четвертьфиналы 2015, 2017, 2020, 2023 и уже 2025 годов. В прошлом сезоне украинка остановилась на стадии 1/8 финала.

Для Элины это будет 151 матч на турнире серии Grand Slam, 105 раза наша спортсменка побеждала.

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