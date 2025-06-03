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Сегодня Свитолина сыграет матч 1/4 финала Roland Garros-2025
Болеем за Элину
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Сегодня, 3 июня, украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №14) будет бороться за полуфинал Открытого чемпионата Франции. В четвертьфинале Roland Garros наша спортсменка сыграет против польки Иги Свентек (WTA №5).
Поединок начнется ориентировочно в 13:30 по киевскому времени на центральной арене соревнований – Court Philippe-Chatrier.
Напомним, что Свитолина и Свентек встречались между собой четыре раза, пока счет в очных противостояниях 3-1 в пользу польки.
Свитолина четырнадцатый раз играет на Roland Garros. Лучшими ее результатами на французском Grand Slam являются четвертьфиналы 2015, 2017, 2020, 2023 и уже 2025 годов. В прошлом сезоне украинка остановилась на стадии 1/8 финала.
Для Элины это будет 151 матч на турнире серии Grand Slam, 105 раза наша спортсменка побеждала.
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