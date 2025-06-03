  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Цуренко перенесла операцию на правой руке. Фото

В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Цуренко перенесла операцию на правой руке. Фото

Теннис
Обновлено

Леся давно не играет

Цуренко перенесла операцию на правой руке. Фото

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Леся Цуренко поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка сообщила, что перенесла операцию на правой руке и сейчас находится в больнице. Соответствующий снимок Леся опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

Цуренко перенесла операцию на правой руке. Фото - изображение 1

Напомним, что Цуренко не выходила на корт с ноября прошлого года. Планирует ли Леся еще брать ракетку в руки в качестве профессиональной теннисистки, пока не известно.

Сегодня Свитолина сыграет матч 1/4 финала Roland Garros-2025

По теме
yellow-arrow
Сегодня Свитолина сыграет матч 1/4 финала Roland Garros-2025
yellow-arrow
Новак Джокович стал самым возрастным четвертьфиналистом Ролан Гаррос за последние 54 года
yellow-arrow
Новак Джокович одержал сотую победу на Ролан Гаррос
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости