Цуренко перенесла операцию на правой руке. Фото

Украинская теннисистка Леся Цуренко поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка сообщила, что перенесла операцию на правой руке и сейчас находится в больнице. Соответствующий снимок Леся опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что Цуренко не выходила на корт с ноября прошлого года. Планирует ли Леся еще брать ракетку в руки в качестве профессиональной теннисистки, пока не известно.