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Цуренко перенесла операцию на правой руке. Фото
Леся давно не играет
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Леся Цуренко поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка сообщила, что перенесла операцию на правой руке и сейчас находится в больнице. Соответствующий снимок Леся опубликовала на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что Цуренко не выходила на корт с ноября прошлого года. Планирует ли Леся еще брать ракетку в руки в качестве профессиональной теннисистки, пока не известно.
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