Кирьос объявил, что не сыграет на травяном покрытии в текущем сезоне

Австралийский теннисист Ник Кирьос (АТР №633) объявил, что не сыграет на травяном покрытии в текущем сезоне.

"Небольшое обновление: в моем восстановлении кое-что пошло не так, и, к сожалению, я не успею вернуться в травяной сезон этого года. Знаю, как сильно вы все ждали моего возвращения на корт, и мне действительно очень жаль вас разочаровывать.

Но это только временная сложность. Я уже работаю над тем, чтобы вернуться еще сильнее. Благодарю вас за вашу поддержку – она для меня все. До скорой встречи" – написал Кирос в социальных сетях.