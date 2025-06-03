  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Кирьос объявил, что не сыграет на травяном покрытии в текущем сезоне

В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кирьос объявил, что не сыграет на травяном покрытии в текущем сезоне

Теннис
Обновлено

Он еще жив

Кирьос объявил, что не сыграет на травяном покрытии в текущем сезоне

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Австралийский теннисист Ник Кирьос (АТР №633) объявил, что не сыграет на травяном покрытии в текущем сезоне.

"Небольшое обновление: в моем восстановлении кое-что пошло не так, и, к сожалению, я не успею вернуться в травяной сезон этого года. Знаю, как сильно вы все ждали моего возвращения на корт, и мне действительно очень жаль вас разочаровывать.

Но это только временная сложность. Я уже работаю над тем, чтобы вернуться еще сильнее. Благодарю вас за вашу поддержку – она для меня все. До скорой встречи" – написал Кирос в социальных сетях.

Цуренко перенесла операцию на правой руке. Фото

По теме
yellow-arrow
Цуренко перенесла операцию на правой руке. Фото
yellow-arrow
Сегодня Свитолина сыграет матч 1/4 финала Roland Garros-2025
yellow-arrow
Новак Джокович стал самым возрастным четвертьфиналистом Ролан Гаррос за последние 54 года
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости