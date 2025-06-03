Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Свентек уже на стадионе Court Philippe-Chatrier и активно готовится к матчу со Свитолиной. Видео
Нас ожидает принципиальное противостояние
Getty Images/Global Images Ukraine
Польская теннисистка Ига Свентек (WTA №5) уже прибыла на арену Court Philippe-Chatrier и готовится сыграть матч 1/4 финала Roland Garros-2025 против украинки Элины Свитолиной (WTA №14). Спортсменка активно разминается и работает над растяжкой.
Матч Свитолина-Свентек должен начаться сразу после завершения поединка Соболенко-Циньвэн. Ориентировочное начало встречи – не раньше 14:00 по Киеву.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Ротань объяснил, почему выбрал Полесье, а не Металлист 1925
- "У нас есть большие планы на него": президент Кудровки – о выборе стадиона для УПЛ
- От души. Реакция мамы Кварацхелии на гол сына в финале Лиги Чемпионов. ВИДЕО
- Свитолина-Паолини: Видеообзор исторического матча на Roland Garros-2025
- Футболист львовских Карпат сыграл сказочную свадьбу у воды — настоящий праздник любви и красоты
- Семья Суркисов с трофеем: Яна Суркис показала трогательное фото после триумфа Динамо
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
5 000