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Свентек уже на стадионе Court Philippe-Chatrier и активно готовится к матчу со Свитолиной. Видео

Теннис
Обновлено

Нас ожидает принципиальное противостояние

Свентек уже на стадионе Court Philippe-Chatrier и активно готовится к матчу со Свитолиной. Видео

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Польская теннисистка Ига Свентек (WTA №5) уже прибыла на арену Court Philippe-Chatrier и готовится сыграть матч 1/4 финала Roland Garros-2025 против украинки Элины Свитолиной (WTA №14). Спортсменка активно разминается и работает над растяжкой.

Матч Свитолина-Свентек должен начаться сразу после завершения поединка Соболенко-Циньвэн. Ориентировочное начало встречи – не раньше 14:00 по Киеву.

Сегодня Свитолина сыграет матч 1/4 финала Roland Garros-2025

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