Свентек уже на стадионе Court Philippe-Chatrier и активно готовится к матчу со Свитолиной. Видео

Польская теннисистка Ига Свентек (WTA №5) уже прибыла на арену Court Philippe-Chatrier и готовится сыграть матч 1/4 финала Roland Garros-2025 против украинки Элины Свитолиной (WTA №14). Спортсменка активно разминается и работает над растяжкой.

Матч Свитолина-Свентек должен начаться сразу после завершения поединка Соболенко-Циньвэн. Ориентировочное начало встречи – не раньше 14:00 по Киеву.