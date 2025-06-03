  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Определилась первая полуфиналистка Roland Garros-2025

В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Определилась первая полуфиналистка Roland Garros-2025

Теннис
Обновлено

Возможная соперница Свитолиной

Определилась первая полуфиналистка Roland Garros-2025

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Первая ракетка мира Арина Соболенко (WTA №1) победила в матче 1/4 финала Открытого чемпионата Франции. В пятом круге соревнований она одолела китаянку Чжэн Циньвен (WTA №7).

Счет матча 2-0 (7-6; 6-3). В активе Арины 6 подач на вылет, 20 виннеров, 4 из 6 реализованных брейки, а в пассиве 0 из 2 отыгранных брейк-пойнтов, 18 невынужденных и 2 двойных ошибки.

Для теннисисток это был восьмой очный поединок, счет стал 7-1 в пользу "нейтралки". В следующем раунде соревнований Соболенко сыграет против победительницы матча Свитолина/Свентек.

Свентек уже на стадионе Court Philippe-Chatrier и активно готовится к матчу со Свитолиной

По теме
yellow-arrow
Свентек уже на стадионе Court Philippe-Chatrier и активно готовится к матчу со Свитолиной. Видео
yellow-arrow
Кирьос объявил, что не сыграет на травяном покрытии в текущем сезоне
yellow-arrow
Цуренко перенесла операцию на правой руке. Фото
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости