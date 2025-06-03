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Определилась первая полуфиналистка Roland Garros-2025
Возможная соперница Свитолиной
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Первая ракетка мира Арина Соболенко (WTA №1) победила в матче 1/4 финала Открытого чемпионата Франции. В пятом круге соревнований она одолела китаянку Чжэн Циньвен (WTA №7).
Счет матча 2-0 (7-6; 6-3). В активе Арины 6 подач на вылет, 20 виннеров, 4 из 6 реализованных брейки, а в пассиве 0 из 2 отыгранных брейк-пойнтов, 18 невынужденных и 2 двойных ошибки.
Для теннисисток это был восьмой очный поединок, счет стал 7-1 в пользу "нейтралки". В следующем раунде соревнований Соболенко сыграет против победительницы матча Свитолина/Свентек.
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