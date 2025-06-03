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Ролан Гаррос-2025. Элина Свитолина не сумела выйти в полуфинал, уступив Швёнтек

Теннис

А шансы были

Ролан Гаррос-2025. Элина Свитолина не сумела выйти в полуфинал, уступив Швёнтек

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Первая ракетка Украины Элина Свитолина завершила свое участие в Открытом чемпионате Франции 2025, который проходит на грунтовых кортах Парижа. В четвертьфинале турнира 13-я сеяная украинка уступила действующей победительнице турнира Иге Швентек.

Ролан Гаррос-2025. Четвертьфинал

Элина Свитолина - Ига Швёнтек 1:6, 5:7.

В первом сете Швёнтек доминировала, быстро одержав победу. Второй сет был более напряжённым: при счёте 5:4 в свою пользу и 40:40 на подаче соперницы Свитолина была за два очка от перевода матча в третий сет, но не смогла реализовать эту возможность.

Это была пятая встреча теннисисток, где в четырех матчах победу одерживала полька. В полуфинале Ролан Гаррос-2025 Ига Швёнтек встретится с первой сеяной Ариной Соболенко.

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