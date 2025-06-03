Ига Швёнтек одержала 40 побед в 42 матчах на Ролан Гаррос

Пятая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек одержала 40 побед в основной сетке "Ролан Гаррос", затратив на это 42 матча. Быстрее неё достиг отметки в 40 выигранных встреч на "РГ" только испанец Рафаэль Надаль (41).

Топ-5 теннисистов, затративших наименьшее количество матчей для достижения отметки в 40 побед на Открытых чемпионатах Франции:

Рафаэль Надаль (Испания) — 41 матч. Ига Швёнтек (Польша) — 42. Бьорн Борг (Швеция) — 42. Крис Эверт (США) — 43. Моника Селеш (США) — 44.

Сегодня, 3 июня, Ига Швёнтек победила украинку Элину Свитолину в четвертьфинале "Ролан Гаррос" — 2025