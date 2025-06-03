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Ига Швёнтек одержала 40 побед в 42 матчах на Ролан Гаррос
Быстрее неё этой отметки достиг лишь один теннисист
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Пятая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек одержала 40 побед в основной сетке "Ролан Гаррос", затратив на это 42 матча. Быстрее неё достиг отметки в 40 выигранных встреч на "РГ" только испанец Рафаэль Надаль (41).
Топ-5 теннисистов, затративших наименьшее количество матчей для достижения отметки в 40 побед на Открытых чемпионатах Франции:
- Рафаэль Надаль (Испания) — 41 матч.
- Ига Швёнтек (Польша) — 42.
- Бьорн Борг (Швеция) — 42.
- Крис Эверт (США) — 43.
- Моника Селеш (США) — 44.
Сегодня, 3 июня, Ига Швёнтек победила украинку Элину Свитолину в четвертьфинале "Ролан Гаррос" — 2025
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