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Ига Швёнтек одержала 40 побед в 42 матчах на Ролан Гаррос

Теннис

Быстрее неё этой отметки достиг лишь один теннисист

Ига Швёнтек одержала 40 побед в 42 матчах на Ролан Гаррос

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пятая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек одержала 40 побед в основной сетке "Ролан Гаррос", затратив на это 42 матча. Быстрее неё достиг отметки в 40 выигранных встреч на "РГ" только испанец Рафаэль Надаль (41).

Топ-5 теннисистов, затративших наименьшее количество матчей для достижения отметки в 40 побед на Открытых чемпионатах Франции:

  1. Рафаэль Надаль (Испания) — 41 матч.
  2. Ига Швёнтек (Польша) — 42.
  3. Бьорн Борг (Швеция) — 42.
  4. Крис Эверт (США) — 43.
  5. Моника Селеш (США) — 44.

Сегодня, 3 июня, Ига Швёнтек победила украинку Элину Свитолину в четвертьфинале "Ролан Гаррос" — 2025

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