Элина Свитолина: В целом хорошие эмоции от выступления на Ролан Гаррос-2025

Первая ракетка Украины Элина Свитолина высказалась после поражения в четвертьфинале Ролан Гаррос от Иги Швёнтек

- Очевидно, сегодня не тот результат, на который вы рассчитывали, но выход в четвертьфинал – это большое достижение, особенно на турнире Grand Slam. Как вы оцениваете свое выступление здесь в целом?

- Да, безусловно, это был хороший турнир для меня, особенно учитывая то, что перед его началом я чувствовала себя не очень хорошо. Я немного заболела, поэтому начинала турнир с низкими ожиданиями. Но сыграла четвертьфинал, провела отличные матчи, настоящие сражения. Однозначно есть много положительного, что я могу вынести из этого турнира. В целом хорошие эмоции от выступления.

- Что можете сказать об игре Иги после этого матча? Ведь на предыдущих турнирах у нее были трудности, но теперь, вероятно, она снова уверена в себе. Как вы оцениваете ее игру сейчас?

- Думаю, она показывает хорошую игру. В предыдущих наших встречах она также играла очень хорошо. Даже в матче, который был перед этим, в Майами, она играла очень сильно. Там были два тяжелых сета. Сегодня в первом сете я играла не так хорошо, но во втором уровень был высоким. Мне кажется, она хорошо пробивает по мячу. Конечно, мне трудно говорить в целом, потому что я не смотрю все ее матчи, но против меня она играет очень хорошо.