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Ролан Гаррос-2025. Лоренцо Музетти вышел в полуфинал, обыграв Тиафо
Его соперником может стать Карлос Алькарас
Getty Images/Global Images Ukraine
Седьмая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти вышел в полуфинал "Ролан Гаррос". В матче 1/4 финала он уверенно одолел американца Фрэнсиса Тиафо.
Ролан Гаррос. 1/4 финала
Лоренцо Музетти — Фрэнсис Тиафо 6:2, 4:6, 7:5, 6:2
Поединок продолжался 2 часа 47 минут. Музетти выполнил восемь подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. На счету его соперника четыре эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.
Музетти в полуфинале Открытого чемпионата Франции сыграет с победителем матча Карлос Алькарас (Испания) — Томми Пол (США).
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