Ролан Гаррос-2025. Лоренцо Музетти вышел в полуфинал, обыграв Тиафо

Седьмая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти вышел в полуфинал "Ролан Гаррос". В матче 1/4 финала он уверенно одолел американца Фрэнсиса Тиафо.

Ролан Гаррос. 1/4 финала

Лоренцо Музетти — Фрэнсис Тиафо 6:2, 4:6, 7:5, 6:2

Поединок продолжался 2 часа 47 минут. Музетти выполнил восемь подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. На счету его соперника четыре эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

Музетти в полуфинале Открытого чемпионата Франции сыграет с победителем матча Карлос Алькарас (Испания) — Томми Пол (США).