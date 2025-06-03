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Новак Джокович поздравил Рафаэля Надаля с 39-летием
Легенда
Фото: Getty Images
24-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", шестая ракетка мира серб Новак Джокович поздравил с 39-летием легендарного испанца Рафаэля Надаля.
Сегодня, 3 июня, 22-кратный чемпион мэйджоров отмечает свой день рождения.
"С днём рождения, Рафа", — написал Джокович на своей странице в социальных сетях.
Надаль объявил о завершении профессиональной карьеры в конце ноября 2024 года. Его последним профессиональным турниром стала финальная часть Кубка Дэвиса — 2024.
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