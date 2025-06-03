  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Новак Джокович поздравил Рафаэля Надаля с 39-летием

В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Новак Джокович поздравил Рафаэля Надаля с 39-летием

Теннис

Легенда

Новак Джокович поздравил Рафаэля Надаля с 39-летием

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

24-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", шестая ракетка мира серб Новак Джокович поздравил с 39-летием легендарного испанца Рафаэля Надаля.

Сегодня, 3 июня, 22-кратный чемпион мэйджоров отмечает свой день рождения.

"С днём рождения, Рафа", — написал Джокович на своей странице в социальных сетях.

Instagram-djokernole-stories-3646754981339668233

Надаль объявил о завершении профессиональной карьеры в конце ноября 2024 года. Его последним профессиональным турниром стала финальная часть Кубка Дэвиса — 2024.

По теме
yellow-arrow
Ролан Гаррос-2025. Лоренцо Музетти вышел в полуфинал, обыграв Тиафо
yellow-arrow
Элина Свитолина: В целом хорошие эмоции от выступления на Ролан Гаррос-2025
yellow-arrow
Ига Швёнтек одержала 40 побед в 42 матчах на Ролан Гаррос
Новак Джокович Рафаэль Надаль
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости