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Лоренцо Музетти установил исторический рекорд на грунтовых турнирах
Итальянский теннисист вышел в полуфинал
Фото: Getty Images
Седьмая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти вышел в полуфинал "Ролан Гаррос" — 2025, обыграв американца Фрэнсиса Тиафо со счётом 6:2, 4:6, 7:5, 6:2. Это достижение помогло 23-летнему итальянцу стать первым теннисистом в истории своей страны, которому удалось выйти как минимум в 1/2 финала всех крупных грунтовых турниров в одном сезоне.
Также Музетти оказался пятым в истории среди всех теннисистов, которому удалось отметиться этим достижением. Ранее это делали только Рафаэль Надаль (2007, 2008, 2010, 2011, 2013, 2019), Новак Джокович (2008), Энди Маррей (2016) и Александр Зверев (2022).
В полуфинале Открытого чемпионата Франции — 2025 итальянец сразится с победителем противостояния Томми Пол (США) — Карлос Алькарас (Испания).
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