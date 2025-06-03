  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Лоренцо Музетти установил исторический рекорд на грунтовых турнирах

В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лоренцо Музетти установил исторический рекорд на грунтовых турнирах

Теннис

Итальянский теннисист вышел в полуфинал

Лоренцо Музетти установил исторический рекорд на грунтовых турнирах

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Седьмая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти вышел в полуфинал "Ролан Гаррос" — 2025, обыграв американца Фрэнсиса Тиафо со счётом 6:2, 4:6, 7:5, 6:2. Это достижение помогло 23-летнему итальянцу стать первым теннисистом в истории своей страны, которому удалось выйти как минимум в 1/2 финала всех крупных грунтовых турниров в одном сезоне.

Также Музетти оказался пятым в истории среди всех теннисистов, которому удалось отметиться этим достижением. Ранее это делали только Рафаэль Надаль (2007, 2008, 2010, 2011, 2013, 2019), Новак Джокович (2008), Энди Маррей (2016) и Александр Зверев (2022).

В полуфинале Открытого чемпионата Франции — 2025 итальянец сразится с победителем противостояния Томми Пол (США) — Карлос Алькарас (Испания).

По теме
yellow-arrow
Свитолина: Ига Швёнтек имеет преимущество на кортах Ролан Гаррос
yellow-arrow
Карлос Алькарас вышел в полуфинал Ролан Гаррос-2025
yellow-arrow
Новак Джокович поздравил Рафаэля Надаля с 39-летием
Лоренцо Музетти
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости