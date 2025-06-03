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Карлос Алькарас вышел в полуфинал Ролан Гаррос-2025
Испанец продолжает защиту титула
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В Париже завершился четвертьфинальный матч Открытого чемпионата Франции — 2025, в котором встречались 12-я ракетка мира американец Томми Пол и второй номер рейтинга ATP Карлос Алькарас. Победу одержал испанский теннисист.
Ролан Гаррос. 1/4 финала
Карлос Алькарас — Томми Пол 6:0, 6:1, 6:4
В полуфинале французского мэйджора Алькарас встретится с седьмой ракеткой мира итальянцем Лоренцо Музетти.
Напомним, 22-летний Алькарас является действующим чемпионом "Ролан Гаррос".
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