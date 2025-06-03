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Карлос Алькарас вышел в полуфинал Ролан Гаррос-2025

Теннис
Обновлено

Испанец продолжает защиту титула

Карлос Алькарас вышел в полуфинал Ролан Гаррос-2025

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

В Париже завершился четвертьфинальный матч Открытого чемпионата Франции — 2025, в котором встречались 12-я ракетка мира американец Томми Пол и второй номер рейтинга ATP Карлос Алькарас. Победу одержал испанский теннисист.

Ролан Гаррос. 1/4 финала

Карлос Алькарас — Томми Пол 6:0, 6:1, 6:4

В полуфинале французского мэйджора Алькарас встретится с седьмой ракеткой мира итальянцем Лоренцо Музетти.

Напомним, 22-летний Алькарас является действующим чемпионом "Ролан Гаррос".

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Карлос Алькарас
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