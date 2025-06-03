Свитолина: Ига Швёнтек имеет преимущество на кортах Ролан Гаррос

14-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина после поражения в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Франции — 2025 с пятым номером рейтинга WTA полькой Игой Швёнтек (1:6, 5:7) оценила перспективы её обидчицы во встрече с теннисисткой без флага Ариной Соболенко в полуфинале грунтового мэйджора.

- В полуфинале мы увидим Игу Швёнтек против Арины Соболенко. Как вы считаете, кто из них будет сильнее?

- Трудно сказать. Обе – топ-игроки. Они обе очень хорошо выступают на этом турнире, и в прошлом уже играли много матчей друг против друга. Кажется, часть тех матчей была в пользу Швёнтек, часть – в пользу Соболенко. Трудно сказать. Мне кажется, шансы 50 на 50, но, знаете, Ига уже выигрывала здесь несколько раз. Кажется, она снова в хорошей форме. Поэтому, думаю, она имеет преимущество именно на этом корте благодаря большому количеству побед, которые она здесь одержала. Она очень уверенно себя здесь чувствует", — сказала Свитолина на пресс-конференции.

Напомним, что матч Соболенко — Швёнтек состоится в четверг, 5 июня.