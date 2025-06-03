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Дарья Снигур покидает турнир WTA-125 в Бирмингеме

Теннис

Украинка зачехляет ракетку

Дарья Снигур покидает турнир WTA-125 в Бирмингеме

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Дарья Снигур покидает турнир WTA 125 в Великобритании. В матче первого круга она не смогла обыграть Ребеку Масарову.

WTA-125. Бирмингем

Дарья Снигур — Ребека Масарова 6:3, 2:6, 4:6

Матч продлился 1 час и 41 минута. За это время Снигур сделала две двойные ошибки и реализовала 3 из 3 брейкпоинтов.

Стоит отметить, что это уже второй сыгранный матч в этом сезоне против швейцарки. В январе она одержала победу в их противостоянии в финале квалификации Australian Open.

В следующем круге соревнований Масарова сыграет с соотечественницей Викторией Голубич.

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