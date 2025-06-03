Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дарья Снигур покидает турнир WTA-125 в Бирмингеме
Украинка зачехляет ракетку
Фото: Getty Images
Украинская теннисистка Дарья Снигур покидает турнир WTA 125 в Великобритании. В матче первого круга она не смогла обыграть Ребеку Масарову.
WTA-125. Бирмингем
Дарья Снигур — Ребека Масарова 6:3, 2:6, 4:6
Матч продлился 1 час и 41 минута. За это время Снигур сделала две двойные ошибки и реализовала 3 из 3 брейкпоинтов.
Стоит отметить, что это уже второй сыгранный матч в этом сезоне против швейцарки. В январе она одержала победу в их противостоянии в финале квалификации Australian Open.
В следующем круге соревнований Масарова сыграет с соотечественницей Викторией Голубич.
Популярное сейчас
- Динамо и Шахтер отказались играть за Суперкубок Украины. Известна причина
- Клуб, который 30 лет играл в УПЛ, может потерять профессиональный статус
- Тренер Кудровки: В УПЛ мы попали не случайно
- Элина Свитолина - Ига Швёнтек. Анонс и прогноз матча Roland Garros на 03.06.2025
- Неудачная инвестиция: футболист Наполи потерял почти 3 млн евро из-за своей возлюбленной
- Футболист львовских Карпат сыграл сказочную свадьбу у воды — настоящий праздник любви и красоты