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Костюк уже готовится к старту травяного сезона. Видео

Теннис
Обновлено

Украинка активно работает

Костюк уже готовится к старту травяного сезона. Видео

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк поделилась со своими поклонниками новым видео. Наша спортсменка уже готовится к травяному сезону и проводит активные тренировки. Соответствующий пост Марта разместила на своей официальной странице в Instagram.

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