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Костюк уже готовится к старту травяного сезона. Видео
Украинка активно работает
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк поделилась со своими поклонниками новым видео. Наша спортсменка уже готовится к травяному сезону и проводит активные тренировки. Соответствующий пост Марта разместила на своей официальной странице в Instagram.
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