Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Свентек прокомментировала победу над Свитолиной в четвертьфинале RG-2025
Невероятная теннисистка
Getty Images/Global Images Ukraine
Полька Ига Свентек (WTA №5) поделилась своими эмоциями после победы над украинкой Элиной Свитолиной (WTA №14) в матче 1/4 финала Открытого чемпионата Франции.
"Да, я знала, что это будет трудный матч, и он такой и был. Хотя счёт в первом сете выглядит довольно однозначно, на самом деле, в каждом гейме это не было так. Мне пришлось сражаться за каждое очко. Я рада, что смогла прибавить, когда она сделала брейк во втором сете, и мне удалось сохранить интенсивность до конца.
Да, я знала, что должна брать инициативу в свои руки. Мы с Элиной уже играли в четвертьфинале на Уимблдоне. Тогда я выиграла первый сет, и она – такой игрок, которая будет действовать решительно, не будет колебаться. Поэтому в важные моменты я знала, что должна быть смелой, играть интенсивно и пытаться давить на нее, потому что она не будет дарить мне очки" – сказала Ига.
Популярное сейчас
- Цыганков приобрел дом в Жироне - Источник
- Фактор Сафонова отпадает? Забарный провел разговор с ПСЖ о ситуации с россиянином
- Будущее Забарного и Лунина, риски для Ворсклы и новый клуб Индзаги. Главные новости за 3 июня
- Определилась соперница Свитолиной в четвертьфинале Roland Garros-2025
- Жена футболиста сборной Украины стильно отпраздновала день рождения в Испании
- Футболист львовских Карпат сыграл сказочную свадьбу у воды — настоящий праздник любви и красоты