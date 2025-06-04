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Свентек прокомментировала победу над Свитолиной в четвертьфинале RG-2025

Теннис
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Невероятная теннисистка

Свентек прокомментировала победу над Свитолиной в четвертьфинале RG-2025

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полька Ига Свентек (WTA №5) поделилась своими эмоциями после победы над украинкой Элиной Свитолиной (WTA №14) в матче 1/4 финала Открытого чемпионата Франции.

"Да, я знала, что это будет трудный матч, и он такой и был. Хотя счёт в первом сете выглядит довольно однозначно, на самом деле, в каждом гейме это не было так. Мне пришлось сражаться за каждое очко. Я рада, что смогла прибавить, когда она сделала брейк во втором сете, и мне удалось сохранить интенсивность до конца.

Да, я знала, что должна брать инициативу в свои руки. Мы с Элиной уже играли в четвертьфинале на Уимблдоне. Тогда я выиграла первый сет, и она – такой игрок, которая будет действовать решительно, не будет колебаться. Поэтому в важные моменты я знала, что должна быть смелой, играть интенсивно и пытаться давить на нее, потому что она не будет дарить мне очки" – сказала Ига.

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Источник:
БТУ
Опубликовал: Андрей Хижняк
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