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Свитолина показала самые яркие моменты из Roland Garros-2025
Очень атмосферное место
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №14) поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка показала самые яркие моменты из Roland Garros-2025. Вчера украинка завершила выступления на стадии 1/4 финала, проиграв польцы Иге Свентек (WTA №5). Соответствующий пост Элина разместила на своей официальной странице в Instagram.
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