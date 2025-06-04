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Свитолина показала самые яркие моменты из Roland Garros-2025

Теннис

Очень атмосферное место

Свитолина показала самые яркие моменты из Roland Garros-2025

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №14) поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка показала самые яркие моменты из Roland Garros-2025. Вчера украинка завершила выступления на стадии 1/4 финала, проиграв польцы Иге Свентек (WTA №5). Соответствующий пост Элина разместила на своей официальной странице в Instagram.

Свентек прокомментировала победу над Свитолиной в четвертьфинале RG-2025

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