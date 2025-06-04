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На пути к выздоровлению: Цуренко показала фото из больницы
Желаем вернуться в игру
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Леся Цуренко поделилась со своими поклонниками новыми фото. После перенесенной операции на руке, наша спортсменка проходит процедуру реабилитации в одной из клиник Швейцарии. Соответствующий пост Леся опубликовала на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Свитолина
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