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На пути к выздоровлению: Цуренко показала фото из больницы

Теннис
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На пути к выздоровлению: Цуренко показала фото из больницы

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Леся Цуренко поделилась со своими поклонниками новыми фото. После перенесенной операции на руке, наша спортсменка проходит процедуру реабилитации в одной из клиник Швейцарии. Соответствующий пост Леся опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Свитолина показала самые яркие моменты из Roland Garros-2025.

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