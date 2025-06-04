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Гауфф победила Киз в четвертьфинале Roland Garros-2025

Теннис
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Снова полуфинал для Коко

Гауфф победила Киз в четвертьфинале Roland Garros-2025

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Американская теннисистка Коко Гауфф (WTA №2) победила в матче 1/4 финала Открытого чемпионата Франции. В пятом круге соревнований она одолела свою соотечественницу Мэдисон Киз (WTA №8).

Счет матча 2-1 (6-7; 6-4; 6-1). В активе Коко 1 подача на вылет, 15 виннеров, 9 из 17 реализованных брейки, 5 из 10 отыгранных брейк-пойнтов, а в пассиве - 41 невынужденная и 10 двойных ошибок.

Для теннисисток это был шестой очный поединок, счет стал 3-3. В следующем раунде соревнований Гауфф сыграет против победительницы матча Андреева/Буассон.

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