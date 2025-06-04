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Музетти прокомментировал победу над Тиафо в четвертьфинале RG-2025

Теннис
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Великолепный матч

Музетти прокомментировал победу над Тиафо в четвертьфинале RG-2025

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Итальянский теннисист Лоренцо Музетти (АТР №7) прокомментировал победу в матче 1/4 финала Открытого чемпионата Франции над американцем Френцисом Тиафо (АТР №16).

"Было довольно ветрено и не так просто было правильно ощущать мяч, но мне удалось выиграть этот невероятный третий сет, который, пожалуй, был ключевым в матче. Безусловно, это, по-видимому, дало мне дополнительную мотивацию и энергию, чтобы вложить больше сил и интенсивности в последний сет. Было очень трудно победить его, потому что особенно с учетом сегодняшних условий с ветром было меньше грунта, поэтому корт был быстрее. Было не так просто найти решения, углы или вариации, которые мне нужны были для моей игры. Но, конечно, нашел способ в последнем гейме третьего сета. Он совершил несколько невынужденных ошибок, и я сделал брейк и выиграл сет. Это, вероятно, был ключевым моментом матча" – сказал Музетти.

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Источник:
БТУ
Опубликовал: Андрей Хижняк
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