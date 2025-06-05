Джокович победил Зверева в четвертьфинале Roland Garros-2025

Сербский теннисист Новак Джокович (АТР №6) победил в матче 1/4 финала Открытого чемпионата Франции. В пятом круге соревнований он одолел представителя Германии Александра Зверева (АТР №3).

Счет матча 3-1 (4-6; 6-3; 6-2; 6-4) . В активе Джоковича 6 подач на вылет, 42 винера, 4 из 8 реализованных брейков, 2 из 3 отыгранных брейк-пойнтов, а в пассиве - 29 невынужденных ошибок.

Для теннисистов это был семнадцатый очный поединок, счет стал 10-7 в пользу серба. В следующем раунде соревнований Джокович сыграет против первой ракетки мира, итальянца Янника Синнера.