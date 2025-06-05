Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Джокович победил Зверева в четвертьфинале Roland Garros-2025
Невероятный спортсмен
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Сербский теннисист Новак Джокович (АТР №6) победил в матче 1/4 финала Открытого чемпионата Франции. В пятом круге соревнований он одолел представителя Германии Александра Зверева (АТР №3).
Счет матча 3-1 (4-6; 6-3; 6-2; 6-4). В активе Джоковича 6 подач на вылет, 42 винера, 4 из 8 реализованных брейков, 2 из 3 отыгранных брейк-пойнтов, а в пассиве - 29 невынужденных ошибок.
Для теннисистов это был семнадцатый очный поединок, счет стал 10-7 в пользу серба. В следующем раунде соревнований Джокович сыграет против первой ракетки мира, итальянца Янника Синнера.
Популярное сейчас
- Роналду делает разницу. Полуфинал Лиги наций. Германия – Португалия 1:2. Видео голов и обзор матча
- Лига наций. Германия – Португалия 1:2. Замены Мартинеса и клюшка Роналду выводят гостей в финал
- Вацко: У Шахтера под рукой есть свой, украинский тренер, а он рассматривает иностранных ноунеймов
- Определилась первая полуфиналистка Roland Garros-2025
- Жена футболиста сборной Украины стильно отпраздновала день рождения в Испании
- Мудрик в Польше: неожиданное появление футболиста в баре