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Синнер уничтожил Бублика в четвертьфинале RG-2025
Легкое дело
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Итальянский теннисист Янник Синнер (АТР №1) победил в матче 1/4 финала Открытого чемпионата Франции. В пятом круге соревнований он одолел представителя Казахстана Александра Бублика (АТР №62).
Счет матча 3-0 (6-1; 7-5; 6-0). В активе Синнера 5 подач на вылет, 31 виннер, 6 из 14 реализованных брейков, 2 из 2 отыгранных брейк-пойнтов, а в пассиве - 13 невынужденных и 1 двойная ошибка.
Для теннисистов это был пятый очный поединок, счет стал 4-1 в пользу итальянца. В следующем раунде соревнований Синнер сыграет против шестой ракетки мира серба Новака Джоковича.
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