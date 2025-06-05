  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Синнер уничтожил Бублика в четвертьфинале RG-2025

В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Синнер уничтожил Бублика в четвертьфинале RG-2025

Теннис

Легкое дело

Синнер уничтожил Бублика в четвертьфинале RG-2025

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Итальянский теннисист Янник Синнер (АТР №1) победил в матче 1/4 финала Открытого чемпионата Франции. В пятом круге соревнований он одолел представителя Казахстана Александра Бублика (АТР №62).

Счет матча 3-0 (6-1; 7-5; 6-0). В активе Синнера 5 подач на вылет, 31 виннер, 6 из 14 реализованных брейков, 2 из 2 отыгранных брейк-пойнтов, а в пассиве - 13 невынужденных и 1 двойная ошибка.

Для теннисистов это был пятый очный поединок, счет стал 4-1 в пользу итальянца. В следующем раунде соревнований Синнер сыграет против шестой ракетки мира серба Новака Джоковича.

Музетти прокомментировал победу над Тиафо в четвертьфинале RG-2025

По теме
yellow-arrow
Джокович победил Зверева в четвертьфинале Roland Garros-2025
yellow-arrow
Музетти прокомментировал победу над Тиафо в четвертьфинале RG-2025
yellow-arrow
Гауфф победила Киз в четвертьфинале Roland Garros-2025
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости