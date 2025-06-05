Синнер уничтожил Бублика в четвертьфинале RG-2025

Итальянский теннисист Янник Синнер (АТР №1) победил в матче 1/4 финала Открытого чемпионата Франции. В пятом круге соревнований он одолел представителя Казахстана Александра Бублика (АТР №62).

Счет матча 3-0 (6-1; 7-5; 6-0) . В активе Синнера 5 подач на вылет, 31 виннер, 6 из 14 реализованных брейков, 2 из 2 отыгранных брейк-пойнтов, а в пассиве - 13 невынужденных и 1 двойная ошибка.

Для теннисистов это был пятый очный поединок, счет стал 4-1 в пользу итальянца. В следующем раунде соревнований Синнер сыграет против шестой ракетки мира серба Новака Джоковича.