Гауфф: Обычно на корте я достаточно серьезная, но напоминаю себе, что это только игра

Американская теннисистка, вторая ракетка мира Коко Гауфф рассказала об отношении к своей профессии. Ее слова цитирует The Tennis Letter:

"Раньше я была слишком сосредоточена на теннисе. Конечно, круто иметь такой фокус, но среди юниоров это было проще: сыграл турнир – потом три недели дома, дальше снова турнир – и снова отдых. В профессиональном туре все наоборот – постоянное движение.

Итак, я беру пример с Карлоса. Я даже говорила ему, что стараюсь, как и он, весело проводить время на корте и почаще улыбаться. Он вдохновляет меня на это. Когда просто наслаждаешься жизнью – играешь лучше. Мне очень нравится его философия, и я стараюсь ей следовать. Хотя вряд ли я смогу улыбаться так часто, как Карлос, он делает это даже после поражений или побед. Но иногда я все же пытаюсь выдать улыбку.

Обычно на корте я достаточно серьезная, но напоминаю себе, что это только игра, и стараюсь относиться к ней попроще" – сказала Коко.