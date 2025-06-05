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Гауфф: Обычно на корте я достаточно серьезная, но напоминаю себе, что это только игра
Философский подход
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Американская теннисистка, вторая ракетка мира Коко Гауфф рассказала об отношении к своей профессии. Ее слова цитирует The Tennis Letter:
"Раньше я была слишком сосредоточена на теннисе. Конечно, круто иметь такой фокус, но среди юниоров это было проще: сыграл турнир – потом три недели дома, дальше снова турнир – и снова отдых. В профессиональном туре все наоборот – постоянное движение.
Итак, я беру пример с Карлоса. Я даже говорила ему, что стараюсь, как и он, весело проводить время на корте и почаще улыбаться. Он вдохновляет меня на это. Когда просто наслаждаешься жизнью – играешь лучше. Мне очень нравится его философия, и я стараюсь ей следовать. Хотя вряд ли я смогу улыбаться так часто, как Карлос, он делает это даже после поражений или побед. Но иногда я все же пытаюсь выдать улыбку.
Обычно на корте я достаточно серьезная, но напоминаю себе, что это только игра, и стараюсь относиться к ней попроще" – сказала Коко.
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