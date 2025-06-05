Джокович: Победа над Зверевым – доказательство, что могу играть на самом высоком уровне

Сербский теннисист, шестая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал победу в матче 1/4 финала Открытого чемпионата Франции.

"Это был невероятный матч. Конечно, победа над одним из лучших игроков мира на самых больших кортах – это то, у чему я, безусловно, стремлюсь. И я до сих пор даже в этом возрасте ежедневно заставляю себя продолжать это делать ради таких матчей, ради таких впечатлений. И это доказательство и своеобразное подтверждение для меня самого, что я все еще могу играть на самом высоком уровне, и для других тоже. И да, это, конечно, отличное чувство. И я стараюсь наслаждаться им.

Если посмотреть на мои результаты в этом году, то я несколько раз проигрывал в первом круге, в первом матче на больших турнирах, Мастерсах. Конечно, это не очень приятное чувство. Я не чувствовал этого в течение многих лет. И потому я говорил, что в определенном смысле я должен найти способ, попытаться найти способ сделать этот камбэк на "мейджорах". Это и так не секрет, потому что так уж было годами, но особенно сейчас для меня все сводится к турнирам Grand Slam, где я пытаюсь повысить уровень и показать свой лучший теннис. И это то, что мне удается делать. Думаю, что победа над Карлосом Алькарасом в четвертьфинале Australian Open, победа над Зверевым сегодня, является доказательством для меня и других, что я все еще могу играть на самом высоком уровне. Именно в таких ситуациях я будто фиксируюсь и действительно выдаю все лучшее" – сказал Новак.