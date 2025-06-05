Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Беспроигрышная серия из 26 матчей Свёнтек на Ролан Гаррос прервана: полька проиграла Соболенко
Свёнтек покинула Ролан Гаррос после поражения от Соболенко
Getty Images/Global Images Ukraine
Польская теннисистка Ига Свёнтек (WTA 5) потерпела поражение в полуфинале "Ролан Гаррос".
Свьонтек уступила нейтральной теннисистке с белорусским паспортом Арине Соболенко (№1 WTA) со счетом 7:6 (7:1), 4:6, 6:0.
Это поражение стало для чемпионки "Ролан Гаррос" 2024 года первым на парижских кортах за 26 матчей, прервав ее впечатляющую беспроигрышную серию.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Поездка почти ни о чем. Почему в контексте Украины на турнире в Канаде больше вопросов, чем ответов
- Голкипер Ингульца подписал контракт с клубом УПЛ - СМИ
- Гасперини обсудил с Раньери будущее некоторых игроков в Роме. В их числе оказался и Довбик
- Свитолина прокомментировала победу в матче против Паолини на Roland Garros-2025
- Жена футболиста сборной Украины стильно отпраздновала день рождения в Испании
- Мудрик в Польше: неожиданное появление футболиста в баре
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
5 000