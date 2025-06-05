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Беспроигрышная серия из 26 матчей Свёнтек на Ролан Гаррос прервана: полька проиграла Соболенко

Теннис

Свёнтек покинула Ролан Гаррос после поражения от Соболенко

Беспроигрышная серия из 26 матчей Свёнтек на Ролан Гаррос прервана: полька проиграла Соболенко

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Польская теннисистка Ига Свёнтек (WTA 5) потерпела поражение в полуфинале "Ролан Гаррос".

Свьонтек уступила нейтральной теннисистке с белорусским паспортом Арине Соболенко (№1 WTA) со счетом 7:6 (7:1), 4:6, 6:0.

Это поражение стало для чемпионки "Ролан Гаррос" 2024 года первым на парижских кортах за 26 матчей, прервав ее впечатляющую беспроигрышную серию.

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