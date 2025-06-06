Арина Соболенко - Коко Гауфф. Анонс и прогноз матча Roland Garros на 07.06.2025

Встреча первой и второй ракеток мира в турнире Большого Шлема. Кто завоюет свой первый Roland Garros - Арина Соболенко или Коко Гауфф?

Roland Garros-2025. Финал

Париж. Корт им. Филиппа Шатрие.

07.06.2025. Начало – 15:00 по Киеву.

Арина Соболенко (WTA, 1) - Коко Гауфф (США. WTA, 2)

Арина Соболенко

Соболенко продолжает укреплять свое лидерство в WTA-туре. Имея в онлайн-гонке преимущество в более чем четыре тысячи очков над ближайшей преследовательницей (Гауфф), Арина имеет шанс в случае триумфа в субботу увеличить его еще на 800 очков.

В первых трех кругах мейджора Cоболенко не заметила Рахимову, Тейхманн и Данилович, в четвертом прошла неудобную для себя соперницу Анисимову, в 1/4 финала отомстила Чжэн за поражение в Риме, а в 1/2 умудрилась прервать победную серию Швентек из 26-и матчей на Roland Garros.





Всего у нейтральной белоруски уже три титула Большого Шлема, но на парижских кортах она еще не выигрывала.

Коко Гауфф

Крайне уверенно обыграв хозяйку корта и по совместительству 361-ю ракетку мира Буассон, Коко вышла во второй финал Roland Garros в карьере. Впервые она это сделала еще в 2022-м году, в 18 лет.

В течение турнира Гауфф отдала лишь один сет. Случилось это на тай-брейке в поединке со своей соотечественницей Киз. С Гадецки, Валентовой, Бузковой и Александровой для американки все сложилось гораздо легче.





Текущий грунтовый сезон Коко проводит на очень высоком уровне - на тысячниках в Риме и Мадриде Гауфф дошла до финала, а на пятисотнике в Штутгарте - до четвертьфинала.

"Думаю, ключевое для меня – это действовать активно, играть с агрессией. Арина – теннисистка, сразу навязывающая мощную игру, идет в атаку с первых розыгрышей. Я должна быть готова к такому старту и сделать все, чтобы навязать свой ритм, навязать борьбу", - поделилась своими ожиданиями 21-летняя теннисистка.

Личные встречи

Это будет уже 11-е противостояние между теннисистками. Пока что по 5 побед в активе как у Соболенко, так и Гауфф. В текущем сезоне они встречались один раз - в двух сетах на тысячнике в Мадриде взяла верх Арина (6:3, 7:6).

Арина Соболенко - Коко Гауфф. Ставки и коэффициенты

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Арина Соболенко - Коко Гауфф. Прогноз от UA-Футбол

Как можно было увидеть выше, теннисистки встречались между собой уже много раз, и практически все их матчи можно назвать упорными. Очень мала вероятность, что в этот раз будет как-то по-другому.

Наш прогноз - тотал геймов больше (20,5).