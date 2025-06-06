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Ястремская с шиком отгуляла день рождения. Фото
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Getty Images/Global Images Ukraine
Теннисистка Даяна Ястремская поделилась со своими поклонниками новыми фото и видео. Спортсменка с шиком отгуляла свой 25-й день рождения. На праздновании в Монте-Карло присутствовали также дзюдоистка Дарья Билодид и еще одна теннисистка Марта Костюк. Соответствующие кадры Ястремская опубликовала на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что этой ночью россия нанесла массированный ракетный удар по нашему государству с использованием сотен беспилотников, баллистических и крылатых ракет. К сожалению, в результате этих атак есть погибшие украинцы. Пострадали Киев, Луцк и многие другие города нашей страны.
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