Ястремская с шиком отгуляла день рождения. Фото

Теннисистка Даяна Ястремская поделилась со своими поклонниками новыми фото и видео. Спортсменка с шиком отгуляла свой 25-й день рождения. На праздновании в Монте-Карло присутствовали также дзюдоистка Дарья Билодид и еще одна теннисистка Марта Костюк. Соответствующие кадры Ястремская опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что этой ночью россия нанесла массированный ракетный удар по нашему государству с использованием сотен беспилотников, баллистических и крылатых ракет. К сожалению, в результате этих атак есть погибшие украинцы. Пострадали Киев, Луцк и многие другие города нашей страны.