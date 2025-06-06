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Гауфф не оставила шансов Буассон в полуфинале RG-2025

Теннис
Обновлено

Уверенная победа

Гауфф не оставила шансов Буассон в полуфинале RG-2025

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Американская теннисистка Коко Гауфф (WTA №2) победила в матче 1/2 финала Открытого чемпионата Франции. В шестом круге соревнований она одолела местную Луа Буассон (WTA №361).

Счет матча 2-0 (6-1; 6-2). В активе Коко 12 виннеров, 6 из 7 реализованных брейки, 4 из 5 отыгранных брейк-пойнтов, а в пассиве - 15 невынужденных и 2 двойных ошибок.

Для теннисисток это был первый очный поединок, счет стал 1-0 в пользу американки. В финале Roland Garros-2025 Гауфф сыграет против "нейтралки" Арины Соболенко (WTA №1), которая в другом полуфинале одолела представительницу Польши Игу Свентек (WTA №5).

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