Гауфф поделилась планом на игру против Соболенко в финале RG-2025

Американская теннисистка, вторая ракетка мира Коко Гауфф поделилась своим планом на игру против "нейтралки" Арины Соболенко в финале Roland Garros-2025.

"Думаю, ключевое для меня – это действовать активно, играть с агрессией. Арина – теннисистка, сразу навязывающая мощную игру, идет в атаку с первых розыгрышей. Я должна быть готова к такому старту и сделать все, чтобы навязать свой ритм, навязать борьбу.

У нас с ней было много разных матчей: и затяжные, и те, где все решалось в два сета, как в ее пользу, так и в мою. Поэтому в субботу может произойти все, что угодно. Но я жду этот матч с большим интересом, всегда здорово выходить на корт против первой ракетки мира" – сказала Коко.